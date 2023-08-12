غدا.. صالون نفرتيتي الثقافي يناقش "الهوية المصرية"



كتب- محمد شاكر:

يستضيف قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات "صالون نفرتيتي الثقافي"، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "الهوية المصرية.. التعليم والأسرة بداية التكوين"، وذلك في الخامسة مساء الأحد 13 أغسطس الحالى.



يناقش ضيفا الصالون الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور كمال مغيث الكاتب والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية.

ويدور الحوار حول دور الأسرة في تكوين الهوية المصرية، وبدايات تكوين الهوية المصرية، وهل البدايات تكون داخل الأسرة؟ أم تبدأ مع السنوات الدراسية الأولى داخل المدرسة؟، وأسباب تخلي الكثير عن حضارتنا المصرية وتراثنا الإنساني.



وكان قصر الأمير طاز بالخليفة استضاف فى آخر فعالياته العرض المسرحى "جوه الصندوق" إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، العرض فكرة وإخراج "إسلام إمام" وتدور فكرة العرض فى إطار كوميدى درامى حول المشاكل الاجتماعية والنفسية التى تواجه الفرد والمجتمع، والقضايا المعاصرة التى يواجهها الشباب فى حياتهم اليومية والتحديات النفسية والاجتماعية والثقافية بشكل مبتكر وكيفية احتوائهم وتوعيتهم بتقبل الآخر من خلال شخصيات مختلفة.