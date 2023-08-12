الصحة: تسجيل 758 ألف مواطن ضمن مبادرة كشف وعلاج الأورام السرطانية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 758 ألفا و791 مواطناً بـ 9 محافظات، ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وتحويل 103 آلاف و286 مواطنا لإجراء الأشعات والفحوصات المعملية بالمجان، وذلك منذ إطلاق المبادرة في 11 يونيو 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تشمل أورام الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم، وتهدف إلى الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، وبالتالي تقليل الوفيات الناجمة عنها، لافتاً إلى تقديم خدمات توعوية لمساعدة المواطنين في الإقلاع عن التدخين، حيث تم تقديم جلسات المشورة لـ 16 ألفا و315 مواطن.

وأضاف «عبدالغفار» في بيان، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة بـ 9 محافظات، وهي الإسكندرية، والقليوبية، والبحيرة، والفيوم، وأسيوط، ومطروح، ودمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، منوهاً إلى أنه سيتم إطلاق المبادرة في باقي المحافظات تباعاً خلال الفترة من شهر نوفمبر 2023 لتكتمل في جميع المحافظات بحلول شهر مايو 2024.

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى للمبادرة، سرعة التسجيل عن طريق ملء استمارة الاستبيان الإلكتروني الموجودة على الرابط التالي: هنا

أو التوجه لأقرب وحدة صحية، للحصول على خدمات المبادرة المجانية «نحو مجتمع خال من السرطان».

قال «عبدالغفار» إنه بعد ملء الاستبيان ومعرفة نتيجته، يتم تحويل المواطن المشتبه إصابته إلى أحد المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة بالمجان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نيرفانا حسين، مقرر اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إلى أنه يتم إجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة، ومنظار شعبي، وتصوير بوزيتروني، وأشعة مقطعية بالصبغة وسحب عينة بالأشعة المقطعية، للمشتبه في إصابتهم بأورام الرئة.

وأضافت «نيرفانا» أنه يتم إجراء تحليل عينة معملية ومنظار قولوني وسحب عينة من القولون بالمنظار، وإجراء تحليل باثولوجي للعينة، للمشتبه في إصابتهم بأورام القولون، وإجراء اختبار مستوى «مستضد البروستاتا النوعي» وأشعة رنين مغناطيسي، وسحب عينة من البروستاتا بالموجات فوق الصوتية، وتحليل باثولوجي للمشتبه في إصابتهم بأورام البروستاتا.

وأردفت «نيرفانا» أنه يتم إجراء مسحة ومنظار عنق الرحم، وتحليل باثولوجي للمشتبه في إصابتهن بأورام عنق الرحم، مؤكدةً أنه في حالة التأكد من إيجابية العينة، يتم توفير العلاج اللازم بالمجان.

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