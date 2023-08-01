الصحة: تقديم 392 ألف خدمة ضمن حملة "100 يوم صحة" خلال يوم

كتب- أحمد جمعة:

أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، تقديم 392 ألفا و881 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة "100 يوم صحة"، أمس الاثنين في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن الخدمات التي قدمتها الحملة تضمنت 14 ألفًا و331 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 31 ألفا و645 خدمة.. وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ 2989 طفلا، فيما قدمت 40 ألفًا و532 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار المتحدث إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و465 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و671 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1746 ألف مواطن، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ6 آلاف و37 مواطنا.

وقال إن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 15 ألفا و739 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 8 آلاف و859 مواطنا.. وأن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 65 ألفا و207 منتفعات، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 72 ألفا و167 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 121 ألفا و877 طفلا.

وأضاف أن حملة "100 يوم صحة" قدمت 2616 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.. وقدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 54 ألفا و500 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا متحدث الصحة، جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن (15335).