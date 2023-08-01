"السياحة والآثار" تقنن وضع 10 مراكز للسفاري الجبلي بجنوب سيناء والبحر الأحمر -صور

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كل الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة في مصر؛ حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب، وفي ضوء أعمال اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وما تقدمه من تسهيلات في الإجراءات داخل هذه المنظومة.

وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه تم منح الترخيص السياحي لعدد ٣ مراكز من هذه المراكز، وتم منح تصاريح مؤقتة للــ٧ مراكز الأخرى؛ تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي، لافتاً إلى أن تقنين أوضاع هذه المراكز جاء وفقاً للقرار الوزاري رقم 147 لسنة 2021 الخاص بتنظيم نشاط مراكز دراجات السفاري الجبلي.

وأضاف محمد عامر أن المراكز التي تم تقنين أوضاعها تتضمن 9 مراكز سفاري جبلي بمحافظة جنوب سيناء، ومركزًا آخر بمحافظة البحر الأحمر، وجار العمل على الانتهاء من تقنين أوضاع مجموعة أخرى من هذه المراكز خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية قد شهدت خلال الفترة الماضية، برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وعضوية كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية وذات الصلة، مناقشة توفيق أوضاع عدد من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر التي ينطبق عليها المعايير السياحية للعمل على ترخيص عملها من خلال الوزارة وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.