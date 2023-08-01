الحرارة على القاهرة 36.. استقرار الأحوال الجوية على جميع المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم في الظل 36 درجة مئوية لتكون الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية.​

وتشهد الأحوال الجوية في مخصر منذ مطلع الأسبوع الجاري حالة من التحسن النسبي من حيث درجات الحرارة التي انخفضت بين 3 و4 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة خلال الموجة الحارة الأسبوع الماضي.