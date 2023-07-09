نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع تشجير منطقة شق الثعبان

كتب- محمد نصار:

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمقر المنطقة الجنوبية للمتابعة والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير وتقنين المدينة الصناعية للرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان.

وفي مستهل الاجتماع، أشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن الاهتمام بتطوير منطقة "شق الثعبان"، والعمل على تزويدها بمختلف الخدمات والمرافق، مع وضع اللمسات النهائية والتجميلية من تشجير وزراعة لمنطقة الكيلو الأول بشق الثعبان بداية من مدخل المدينة وحتى منطقة المفارق بالتزامن مع تطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وأعمال الرصف طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.



ونوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بضرورة التنسيق التام والجيد بين جميع الأجهزة المعنية والتنفيذية لنهو الأعمال طبقا للجدول الزمني المعد مسبقا والذي تم الاتفاق عليه وذلك للبدء في أعمال تشجير وتجميل مدخل المدينة بطول الطريق للكيلو الأول.

وناقشت كذلك الأعمال المنوطة للجهات المختصة ومنها جهاز شئون البيئة لبدء الأعمال بالسياج الشجري على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى وذلك بعد انتهاء تركيب البلدورات والإنترلوك وبناء الأحواض على أن يتم زراعة 400 شجرة كمرحلة أولى لتستكمل بعد ذلك في المراحل التالية مع مراعاة المسافات البينية بين الأشجار لتكون 5 أمتار لتغطي أكبر منطقة ممكنة مع اختيار نوعيات ملائمة للأتربة والغبار وقلة المياه والتي تلائم طبيعة المنطقة.



ووجهت نائب المحافظ بالبدء في أعمال تجميل وتشجير مدخل بوابة المدينة واللاندسكيب مع عرض التصميمات التي سيتم اعتمادها أثناء الأعمال التزاما بما تم إقراره من قبل في التصميم المعتمد، منوهة بالمتابعة الدورية والمستمرة لمراحل الأعمال أولا بأول للوقوف على المستجدات وتقييم الأعمال بصورة فورية من خلال الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لخروجها بالمظهر اللائق تماشيا مع أعمال التطوير غير المسبوقة بالمدينة الصناعية.

كما شددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة تذليل المعوقات والتأكد من إزالة الإشغالات والتعديات والالتزام بخطوط التنظيم للمصانع وتكثيف حملات النظافة بصورة مستمرة.