رياح وحرارة شديدة بهذه المناطق.. توقعات الطقس غدا الأحد



كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا الأحد، وأكدت أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد اضطراب في الملاحة على شواطئ البحر المتوسط، في مناطق مطروح والعلمين والضبعة والإسكندرية ودمياط.

وتابعت الهيئة: "معتدل ارتفاع موج البحر من 1.5 حتى 2.25 متر.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على معظم المناطق، حيث تصل سرعة الرياح إلى 55 كيلو متر في الساعة على السواحل الشمالية و32 كيلو متر على القاهرة والوجه البحري.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يسود البلاد اليوم السبت طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتوقع الخبراء تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.