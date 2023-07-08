الأرصاد توجه تحذيرًا للمصيفين بهذه الشواطئ: ارتفاع الموج 3 أمتار

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا لأهالي محافظات بالوجه البحري، بشأن طقس الساعات المقبة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد في بيان لها، اليوم، أنه اعتبارا من اليوم السبت الموافق ٨ يوليو حتى الاثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣، من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط ( مطروح -الضبعه -العلمين - الإسكندرية -بلطيم - دمياط).

وأشارت إلى أن ذلك يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من ٢ إلى ٣ متر، مضيفة:" يجب على المصطافين توخي الحيطة والحذر".

وتوقعت أن يسود البلاد اليوم السبت طقس بارد صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتوقع الخبراء تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.