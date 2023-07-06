مصادر بالطيران: إنذار كاذب سبب هبوط اضطراري لطائرة مصرية خاصة بكازاخستان

كتب - محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بالطيران المدني: إن طائرة مصرية تابعة لإحدي الشركات الخاصة، اضطرت للهبوط اضطراريًا في مطار "أكتوبي"، في دولة كازاخستان، وذلك بسبب تلقي إنذار كاذب عن وجود حريق في المكان المخصص للحقائب، وذلك أثناء رحلتها من كازاخستان إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

وتابعت المصادر، أنه فور تلقي الإنذار تعامل قائد الرحلة وفقا للتعليمات والتشريعات الدولية، وطالب الهبوط الاضطراري في أقرب مطار وتم السماح له بالهبوط في مطار "أكتوبي" في كازاخستان، وتم فحص الطائرة والتأكد من كذب الإنذار وتم السماح للطائرة بالإقلاع مرة ثانية في طريقها إلى شرم الشيخ، حيث كان على متنها مجموعة من السياح الكازاخستانيين في طريقهم إلى مدينة السلام لقضاء إجازة هناك.

وكان تداول علي مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الاخبارية الروسية فيديو لهبوط طائرة مصرية تابعة لإحدي الشركات الخاصة في مطار أكتوبي في دولة كازاخستان بعد إنذار بحريق في حجرة نقل الأمتعة الخاصة بالطائرة، واضطر السياح للنزول من الطائرة لفحصها.