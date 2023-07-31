إعلان

BBC

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة الوادى الجديد

04:22 م الإثنين 31 يوليو 2023

مجلس الوزراء

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد سامي ومحمد غايات:

أعلن مجلس الوزراء، عن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التى سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر الغد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول.

وينشر مصراوي خطة تخفيف الأحمال فى محافظة الوادي الجديد والتي قامت من خلال شركة كهرباء القناة بتوزيع جدول الانقطاعات بين مراكز المحافظة.

اقرأ ايضاً

تظلمات الثانوية العامة.. موعد فتح باب التقديم والمادة بـ200 جنيه

الآن نتيجة الثانوية العامة.. رابط سريع بدرجات المواد والنسبة المئوية

سوق مصراوى

مجلس الوزراء تخفيف أحمال الكهرباء الكهرباء الوادى الجديد

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

الآن نتيجة الثانوية العامة.. رابط سريع بدرجات المواد والنسبة المئوية.