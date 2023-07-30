القاهرة تسجل 35 درجة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين بالظواهر الجوية



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدا الاثنين بالظواهر الجوية ودرجات الحرارة.

وقالت الهيئة، يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن يوجد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتابعت الهيئة: "أن الحرارة تصل على القاهرة لـ 35 درجة بينما تكون المحسوسة 38 درجة، بينما تصل لـ41 درجة على المناطق الجنوبية.