منع إنارة افتتاح المحلات الجديدة.. 18 بندا تشملها خطة ترشيد الكهرباء

كتب- محمد نصار:

وجهت وزارة التنمية المحلية تعليمات مفصلة إلى جميع المحافظات بشأن ضوابط تطبيق خطة ترشيد الكهرباء وذلك بعد قرار الحكومة بتخفيف الأحمال بشكل يومي خلال فترة الموجة الحارة الحالية.

وتشمل منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المحافظات خاصة في الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية والمباني الحكومية وذلك بما لا يؤثر على السلامة العامة للمواطنين، البنود التالية:

1- ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق التابعة لها وغلق الإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

2- تكثيف حملات الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ تخفيف الإنارة العامة بالمباني الحكومية والتابعة للدولة في جميع القطاعات الخدمية وترشيد الكهرباء.

3- فصل إنارة الإعلانات المضيئة داخل المحافظات وعلى جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات وفقا لتوقيتات تعلن عنها المحافظات.

4- متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحلات العامة والتجارية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

5- غلق الإضاءة الخارجية لواجهات المحلات التجارية وقاعات الأفراح والاكتفاء بالإضاءة الداخلية.

6- التنسيق المستمر والمتابعة بين الأجهزة التنفيذية وشركات الكهرباء بالمحافظات فيما يخص المواعيد التي ستعلن لانقطاع التيار الكهربائي على مستوى جميع المناطق عند تخفيف الأحمال بها لتكون معلومة للمواطنين.

7- الإعلان عن جدول مواعيد انقطاع الكهرباء على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمحافظات والأحياء والمدن والوحدات المحلية لتكون معلومة لجميع المواطنين للحفاظ على سلامتهم.

8- عدم خفض حرارة أجهزة التكييف عن 25 درجة مئوية في جميع المباني الحكومية والتابعة للدولة.

9- استخدام اللمبات الليد والكشافات الموفرة للطاقة بأعمدة الإنارة والمنشآت الحكومية والعامة وداخل المشروعات الاستثمارية الجديدة التابعة للمحافظات.

10- استبدال العدادات مسبقة الدفع بالعدادات التقليدية بجميع المنشآت.

11- عدم قطع الكهرباء عن المستشفيات العامة والخاصة وبعض الجهات الحيوية التابعة لوزارة الصحة بالمحافظات حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

12- عدم قطع الكهرباء عن النوادي الاجتماعية وحمامات السباحة والجهات الخدمية داخل النوادي التي تقدم خدمات للأعضاء المتواجدين في تلك النوادي.

13- التزام المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية - الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء.

14- ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة.

15- ضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة.

16- منع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة.

17- التوسع في استخدام منظومات الإنارة الذكية من خلال التحكم في الفصل والتشغيل عن بعد ومتابعة أي أعطال وإجراء أعمال الصيانة الدورية.

18- مراعاة إجراءات ترشيد الكهرباء بالمحافظات والعمل من المنزل بنظام "الأونلاين" فيما يخص عمل بعض الإدارات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وما تفرضه مقتضيات العمل اليومية في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات.

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