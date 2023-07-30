وزير الصحة: الزيادة السكانية تؤثر على نصيب السكان من المياه
كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الزيادة السكانية تلتهم أولًا بأول عوائد ما نحققه من النمو الاقتصادي والتنمية.
جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الصحفي اليوم الأحد؛ للكشف عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
وأوضح وزير الصحة أن المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، وهي تؤثر على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى حوالي 8.5 مليار نسمة عام 2030، و9.7 عام 2050، وتتركز نصف الزيادة المتوقعة في 8 بلدان بينها مصر.
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