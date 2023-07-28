انخفاض الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد توضح توقعات طقس الأسبوع المقبل
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 29 يوليو إلى الخميس 03 أغسطس 2023.
وأكدت في بيان لها، حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة، مع استمرار الطقس شديد الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.
وأشارت إلى أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار ربط على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.
ولفتت إلى أن الرياح تنشط على مناطق بالقاهرة الكبرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، يومي السبت والأحد المقبلين.
وأشارت إلى أن الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة يوم الاثنين المقبل.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الاثنين وحتى الخميس المقبل، على النحو التالي:
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