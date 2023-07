"جين ليم" رائدة وخبيرة علم السعادة تزور مصر لنشر مفهوم السعادة

إعلان تحريري:

جين ليم، رائدة علم السعادة، تزور مصر في زيارة قصيرة تسعى خلالها لتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات والشركات الساعية للاستفادة من خبرتها في علم السعادة، بالإضافة لزيارة عدد من الشركات التي تعاونت معها في هذا المجال بالسوق المصري.

تناقش ليم قضايا واقعية بأسلوب حديث حقيقي وسلس، على الرغم من تعقيد الموضوعات التي تتناولها، وتتمتع بالقدرة على توصيل رسالتها بوضوح ودقة مما يجعلها شخصية مؤثرة في مجال الأعمال والتنمية الشخصية، وتسعى لتمكين الأفراد لكي يعيشوا حياة راضية من خلال خيارات العمل والحياة التي يتخذونها بشكل يومي. تحافظ ليم على تواضعها وشخصيتها المرحة والعفوية على الرغم من شهرتها باعتبارها رائدة عالمية في علم السعادة.

وتعليقًا على زيارتها لمصر، تقول جين ليم: "أنا سعيدة لتواجدي في مصر خلال الفترة الحالية، حيث سأتمكن من زيارة الشركات والأماكن التي تطبق علم السعادة" كأحد أهم الأسس التي تعتمد عليها أعمالها، وأضافت: "إننا جميعًا سندرك السعادة التي نتطلع إليها إذا جعلناها أساسًا من أسس الحياة اليومية التي نعيشها".

تحمل جين ليم العديد من الألقاب، إذ إنها مؤلفة Beyond Happiness، من أكثر الكتب مبيعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنها شريك مؤسس للشركة التي تحمل نفس الاسم. تم اختيار ليم ضمن أفضل 50 متحدثاً رئيسياً في العالم ونجحت في قيادة شركة Delivering Happiness and Beyond Happinessالتي تم تصنيفها كواحدة من أسرع 5000 شركة نموًا في الولايات المتحدة لعام 2020ضمن قائمة مجلة Inc.

وفي عام 2020، تجاوب الكثير مع رسالة جين ليم البسيطة والعميقة في نفس الوقت، والتي تدعونا لأن نكون قادة على جميع المستويات، وأن نعيش بصدق مع أنفسنا دون تصنع أو تكلف، وأن نخلق أماكن عمل تسودها أجواء مليئة بالسعادة والإنسانية والرضا، من خلال تطبيق علم السعادة وجعلها مستدامة وهذا هو المفتاح. تشارك جين ليم بكتابتها المنتظمة بمقالات في العديد من المجلات المتخصصة مثل Inc.، وForbes، وFast Company، وFortune، وEntrepreneur، ومجلة Success، كما ساهمت في إلهام العديد في جميع أنحاء العالم للعثور على المعنى الحقيقي لحياتهم، والعزيمة، والسعادة، حتى في الأوقات الصعبة.

تم اختيار ليم أيضاً كعضوة في مجلس السعادة العالمي للعمل والرفاهية، وعملت مع مئات الشركات، بما في ذلك الشركات التي تصدرت قائمة فورتشن 500 وهي قائمة سنوية تنشرها مجلة فورتشن وتُعنى بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث إجمالي الإيرادات، والشركات المدرجة في برنامج أفضل أماكن العمل (Best Places To Work)، بالإضافة لتطبيق علم السعادة للعديد من شركات متعددة الجنسيات مثل ستاربكس، وجوجل، ولها إسهامات عديدة في منطقة الشرق الأوسط مع الكيانات الحكومية مثل حكومة دبي، بصفاتها مستشار وزير السعادة الإماراتي، وغيرها من الشركات في مصر. كانت شركة ماونتن فيو من أوائل الشركات في مصر التي سعت للاستفادة من خبرات ليم في تنفيذ استراتيجيتها بهدف نشر السعادة للموظفين في أماكن عملهم، ثم لعملائها في كل مشاريعهم، هذا بالإضافة إلى شركة أسترازينيكا، وشركة "سيسبان" في السعودية.

تزور جين عددًا من المعالم السياحية خلال تواجدها في القاهرة بما في ذلك أهرامات الجيزة بصحبة العالم الكبير وخبير الآثار المصرية الدكتور/زاهى حواس، وزيارة مبنى شركة "أسترازينيكا" وThe Lighthouse في ماونتن فيو رأس الحكمة، حيث تعتبر ماونتن فيو أول شركة في مصر تتعاون مع ليم للاستفادة من خبرتها الكبيرة في تطبيق مفاهيم ومبادئ علم السعادة التي تروج لها ليم في كتاباتها ومحاضراتها التي تلقيها في جميع أنحاء العالم.