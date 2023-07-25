حل مشكلة النادي النهري.. تفاصيل لقاء نقيب الصحفيين ووزير الشباب



القاهرة- أ ش أ

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بمقر مكتبه بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة من أهمها إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بنادي الصحفيين النهري والتوسع في مشاركة شباب الصحفيين في البرامج الشبابية والرياضية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كامل تقديره للدور البارز للصحافة والصحفيين على مر العصور في خدمة كافة القضايا والموضوعات الوطنية بشكل عام والشبابية والرياضية بوجه خاص.

من جانبه أشاد الكاتب الصحفي خالد البلشي بجهود وزير الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية في القطاعين الشبابي والرياضي والتي من خلالها أصبحت مصر مركزاً عالمياً لاستضافة كبرى البطولات والفعاليات العالمية والدولية والقارية بالإضافة إلي حضور منقطع النظير لأبناء مصر من الرياضيين على منصات التتويج بكافة الألعاب الرياضية بمختلف مستوياتها.

حضر اللقاء محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ومحمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة مدير عام الإعلام و محمد الصفتي مدير عام المكتب الفني.