تصل لـ45 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة غدًا

كتب- محمد شاكر:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 25 يوليو 2023، على أنحاء الجمهورية كافة.

وذكرت الهيئة: يسود يوم غدٍ الثلاثاء طقس مشمس معتدل صباحا، وشديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة مشمس على سيناء وجنوب الصعيد، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

وأشار خبراء الهيئة إلى أن الارتفاع في نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وأشارت الأرصاد، إلى انتشار شبورة مائية غدًا الثلاثاء في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحر المتوسط

ويسود نشاط الرياح على شواطئ «مطروح - الضبعة - العلمين - الإسكندرية»، وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من «2 إلى 3» متر.

حالة البحر الأحمر

وتتراوح حالة البحر الأحمر، ما بين خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من «1 إلى 1.5» متر.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 والصغرى 27 والوجه البحري 38 و27 وجنوب الصعيد 45 والمحسوسة 44 والصغرى 29.