تحذير للمصطافين.. الأرصاد تكشف تطور جديد في طقس غد الثلاثاء

كتب- محمد شاكر:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرا بحريا للمصطافين من ظاهرة تحدث غدا الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣.

وذكرت الهيئة في بيان لها: من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط "مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية".

وتوقعت أنه ستبلغ سرعة الرياح من (٤٠ إلى ٥٠ كم/ساعه)، وارتفاع الموج يكون من ( ٢ إلى ٣ متر)، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وطالبت الهيئة المصطافين بتوخى الحيطة والحذر.