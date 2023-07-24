وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات «حياة كريمة» بقرية كحك بحري

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، للتأكد من الانتهاء من أعمالها الإنشائية، استعدادا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبد العظيم، وأيمن شكري،عضوا مجلس النواب، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

بدأت الجولة الميدانية لوزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كحك بحري، بإجمالي مساحة ٢٦٠٠ متر، بتكلفة ٥ ملايين جنيه، ويشمل المشروع إحلال وتجديد المبنى الإداري للمركز، وإنشاء وتنجيل ملعب خماسي، وإنشاء صالة ألعاب وسور خارجي، وبلغت نسبة التنفيذ به ١٠٠٪.

كما تضمنت الجولة الميدانية، بقرية كحك بحري تفقد مجمع الخدمات الزراعية، على مساحة ٦٠٠ متر مربع، بتكلفة ٥،٤ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به ١٠٠٪، ويشمل المشروع جمعية زراعية، ووحدة طب بيطري ومركز إرشاد زراعي.

كما تفقد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، على مساحة ٧٠٠ متر مربع، بتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به ١٠٠٪، ويضم المشروع، انشاء مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة الفيوم يتم تنفيذها في قري مركزي إطسا ويوسف الصديق وذلك في عدد كبير من القطاعات الخدمية، لافتا إلى إجمالي تكلفة المشروعات تقدر بحوالي ١٨ مليار جنيه لتنفيذ ١٢٠٠ مشروع في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والري وغيرها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مشروعات المبادرة علي أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحري لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، مشيراً إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذ لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

وخلال الجولة، التقى وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بعددٍ من المواطنين واستمعا لمطالبهم وشكواهم، ووعدا ببحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة.