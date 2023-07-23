استمرار الموجة الحارة.. تعرف على خريطة الطقس حتى نهاية الأسبوع

شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

ضبط مخدرات مع راكب قادم من كندا بمطار القاهرة

كتب- محمد شاكر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 6 أيام بدءا من اليوم الأحد الموافق 23 يوليو، حتى يوم الجمعة 28 يوليو 2023.

وتوقع خبراء الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على جميع الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

طقس الأحد..

تسود الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس من الاثنين إلى الجمعة..

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.