شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
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كتب- محمد شاكر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأحد، حيث يسود طقس معتدل صباحا، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار رطب على السواحل الشمالية، وعلى جنوب الصعيد.
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل رطب ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا.
وتكون هناك شبورة مائية حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.
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