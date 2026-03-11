ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لمتابعة التقدم التنفيذي والاستعدادات المتكاملة لإدراج محافظة المنيا ضمن المرحلة الثانية من المنظومة، بمشاركة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار حرص الدولة على توسيع التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات طبية عالية الجودة لأكثر من 6 ملايين مواطن بالمحافظة.

وأكد الوزير أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أبرز مشروعات الإصلاح الصحي الاستراتيجية، وتسير بخطى ثابتة ومنظمة أثبتت نجاحها في المرحلة الأولى، مشدداً على أهمية الإسراع في استكمال الجاهزية بالمنيا لضمان دخولها المنظومة بكفاءة عالية، تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الصحية ورفع مستوى الرعاية الطبية لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض التخطيط الصحي الشامل للمحافظة، ومراجعة جاهزية البنية التحتية والمنشآت الصحية، إلى جانب متابعة تقدم التحول الرقمي في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، لوضع خطة عمل تنفيذية متكاملة تضمن بدء التشغيل بسلاسة وفعالية.

وتابع أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي للبنية التحتية الصحية، حيث يجري تنفيذ 6 مشروعات قومية كبرى لتطوير ورفع كفاءة المنشآت بتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 6.75 مليار جنيه، توفر قرابة 1506 أسرة إضافية، مما يعزز الطاقة الاستيعابية ويرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض تقدم التحول الرقمي في المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات الجامعية، مع تجهيز البنية التكنولوجية اللازمة للربط الإلكتروني وتبادل المعلومات الصحية، وتوفير الأجهزة المتطورة لميكنة الخدمات، بما يحقق التكامل بين مستويات الرعاية ويسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة.

وأشار المتحدث إلى استعراض الخطة التنفيذية لتوفير متطلبات تطبيق المنظومة بالمنيا، والجدول الزمني المتوقع لبدء التشغيل، مع التركيز على استكمال تجهيز وتسليم وحدات الرعاية الأولية، وتعزيز الشراكات بين هيئة الرعاية الصحية والقطاع الخاص، ودراسة تشكيل لجنة مشتركة مع المحافظة لدعم الاستثمارات الصحية وجذب المزيد من الاستثمارات الطبية، لضمان نجاح المنظومة واستدامتها.

حضر الاجتماع الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب قيادات الوزارة والهيئات والجهات المعنية.

