بالرقم القومي.. نتيجة المقبولين في وظيفة عامل مسجد بالأوقاف

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:51 ص 11/03/2026

وزارة الاوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الشفوي للمتقدمين لشغل عدد (1000) وظيفة عامل مسجد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لـ بوابة الوظائف الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل عبر موقع البوابة، حيث يمكن للمتقدمين الدخول إلى الرابط المخصص للاستعلام وإدخال البيانات المطلوبة لمعرفة النتيجة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتيجة المسابقة اعتبارًا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك عبر نفس الموقع الإلكتروني، لإتاحة الفرصة للمتقدمين لتقديم تظلماتهم وفق الضوابط المعلنة.

ودعت الوزارة جميع المتقدمين إلى متابعة الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على النتائج وأي تعليمات أو إجراءات لاحقة خاصة بالمسابقة.

للاستعلام عن النتيجة يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

مسابقة عامل مسجد مسابقات الأوقاف وزارة الأوقاف

