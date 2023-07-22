ضبط راكبان أجنبيان بمطار القاهرة قادمان من الأردن وإيطاليا بحوزتهما مخدرات

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبين ـجنبيين يخفيان مخدرات متنوعة داخل حقائبهما، وذلك فور وصولهما من الأردن وإيطاليا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما وإحالتهما إلى النيابة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار، تم ضبط راكب أجنبي بحوزته 3 زجاجات بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر بوزن ٢١٧ جرام، وبرطمانان بداخلهما عشب نبات الماريجوانا بوزن 190 جرام، وتانكان خاصان بالسجائر الإلكترونية بداخلهم زيت الماريجوانا بوزن ٢٠ جرام، وسخانان خاصان بالسجائر الإلكترونية، تم الضبط بواسطة كل من إسلام رافت مأمور الجمرك ومحمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ و احمد عمر عبد القادر مدير الجمرك.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، استوقف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، وكلف ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ أحمد حمدي ومروان محمود مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٤ لفافات من علي شكل سجائر بداخلهم عشب نبات الماريجوانا المخدر.

أمر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٨٩ ضد الراكب الأول، كما أمر محمود عبد النبي مدير الإدارة الاولي بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٠ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكبين للنيابة لحيازة مواد مخدرة.