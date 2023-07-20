الأوقاف: انطلاق أولى الدورات المتخصصة في اللغة العربية لخريجي "قادة فكر".. الأحد

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق أولى الدورات المتخصصة المتقدمة في اللغة العربية وآدابها لأئمة وواعظات الأوقاف خريجي دورة "قادة فكر"، صباح الأحد المقبل، بمسجد النور بالعباسية، ويحاضر فيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضحت في بيان، اليوم، أن الدورة تعقد تحت عنوان: "لغة القرآن" بمحاضرة افتتاحية حول أهمية التمكن اللغوي للأئمة والخطباء والواعظات، ودور اللغة في الفهم الصحيح للنص؛ للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشارت إلى أنه تعقد محاضرتان في أساسيات علم النحو، وسيتم خلال اللقاء شرح طبيعة الدورة وأهدافها التي سيتم استكمالها لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى حضوريًّا كل يوم سبت لمدة أربعة أسابيع واستكمالها عن بُعد لغيرهم من أبناء المحافظات الأخرى من خريجي دورات "قادة فكر" مع إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب منهم، وستكون المحاضرات على يد نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين في النحو والأدب والبلاغة وعلم اللغة بواقع ثماني محاضرات (ستة عشر ساعة).

وطالبت وزارة الأوقاف، مديري المديريات التنبيه على جميع الأئمة والواعظات الحضور من خريجي دورات "قادة فكر" قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل مع حضور مديري مديريات القاهرة والجيزة والقليوبية لهذا اللقاء، ودعوة من يرغب من باقي مديري المديريات في الحضور.

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