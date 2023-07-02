ضمن أضخم صفقة قطارات في تاريخ مصر.. وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة

كتب- محمد نصار:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالي 15 عربة درجة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة مع التحالف الروسي المجري إلى 785 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية - 286 عربة درجة ثالثة مكيفة) على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات من المجر على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة وتوفير كل الإمكانيات، لافتا إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل حيث أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

جدير بالذكر أن الصفقة تأتي في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1300 عرية سكة حديد جديدة، بالإضافة إلى قيام الشركة المجرية بتوريد 50 عربة بوفيه جديدة ستعمل على القطارات الروسية الدرجة الثالثة المكيفة ليصل إجمالي العربات لـ 1350 عربة والتي تعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ الهيئة ليتم استكمال ما تبقى من الصفقة من خلال الجانب المجري.

كما أن صفقة الـ1350 عربة جديدة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ الهيئة - 50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة - 180 عربة درجة ثانية فاخرة - 90 عربة درجة أولى فاخرة - 30 عربة بوفيه مكيفة) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

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