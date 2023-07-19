"البيئة" تنجح في إنقاذ طائر البجعة البيضاء من أحد الباعة في بورسعيد

كتب- محمد نصار:

كلفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فريق إدارة محمية أشتوم الجميل لإنقاذ طائر بيليكان "المعروف بالأوساط الشعبية بطائر البجعة البيضاء الكبيرة".

ونجح الفريق في إنقاذه من إحدى الباعة بسوق بورفؤاد العمومي بمحافظة بورسعيد ووضعه تحت الرعاية البيطرية لاستعادة قدرته على الحياة في بيئته الطبيعية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن أحد حماة الحياة البرية من المجتمع المدني بمدينة بورسعيد قدم شكوى للوزارة تفيد بحيازة أحد الباعة بسوق بورفؤاد العمومي لطائر بري يشبه البجعة بغرض الزينة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة١٩٩٤ وتعديلاته بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية وحماية الطيور المهاجرة، حيث أنه من الطيور المهاجرة ومحظور صيده دوليا.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، أصدرت توجيهاتها بسرعة إنقاذ الطائر وتحديد نوعه واتخاذ الإجراءات لحمايته وإعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بعد التأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية.

ونجح فريق إدارة محمية أشتوم الجميل في العثور على الطائر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإجراء القياسات المطلوبة والكشف عليه ظاهريا وعمل القياسات لتحديد نوعه وحالته الصحية.

وثبت من المعاينة أنه طائر البيليكان وفي حالة إعياء شديدة يستجوب معه وضعه تحت الرعاية البيطرية لإعادة تأهيله وتغذيته لاستعادة قدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية قبيل إعادة إطلاقه لبيئته الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل.

وأشادت ياسمين فؤاد بدور المجتمع المدني في انقاذ الطائر وهو ما يعكس الوعي بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة في نشر الوعي بأهمية دور المجتمع في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

جدير بالذكر أنه تم توعية التجار بطائر البيليكان، حيث أنه طائر بري لاحم مختلف عن البجعة العاشبة وهو أحد الطيور المهاجرة التي تتعرض للإعياء الشديد والمرض والنفوق في حالة البعد عن بيئته الطبيعية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين، الاشتراك في حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الاتجار غير المشروع في تلك الكائنات من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنه صباحا وحتى السابعة مساء ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.