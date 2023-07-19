غلق بعض محطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف اليوم

كتب- محمد نصار:

نوهت الهيئة القومية للأنفاق بأنه في إطار إجراءات الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب تم تحديد اليوم الأربعاء 19/7/2023 موعدا لإجراء الاختبارات الدورية على أنظمة مكافحة الحريق وسحب الدخان بالمحطة التبادلية عدلي منصور ومحطة بدر بالقطار الكهربائي الخفيف (LRT).

ومن المقرر غلق محطات المشروع بالكامل من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية وحتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من الساعة التاسعة مساءً اليوم الأربعاء وحتى الساعة الخامسة والنصف صباحا يوم الخميس 20/7/2023.

كما نوهت الهيئة بأن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العاصمة الإدارية الجديدة هو 7:30 مساءً، وموعد قيام آخر قطار في هذا اليوم باتجاه العبور الجديدة هو 7:45 مساءً.

كما أن موعد قيام آخر قطار في هذا اليوم من محطة الفنون والثقافة أو العبور الجديدة باتجاه محطة عدلي منصور هو 7:35 مساءً، على أن يعود جدول التشغيل اليومي للقطار الكهربائي الخفيف LRT في موعده المعتاد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء وذلك يوم الخميس الموافق 20/7/2023.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المناطق والركاب مستخدمي القطار، عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.