ارتفاع درجات الحرارة مستمر.. الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

طقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء على مختلف أنحاء الجمهورية

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من غد الأربعاء وحتى الإثنين 24 يوليو، موضحة استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر وشديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت إلى وجود طقس حار رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت أن تكون أقصى درجة حرارة عظمى تصل إليها 45 درجة على جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على أنحاء الجمهورية: