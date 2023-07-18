إصابتان وحالة وفاة.. أول تعليق رسمي من محافظة القاهرة حول انهيار عقار حي الخليفة
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كتب- محمد نصار:
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار جزئي داخل العقار رقم ٦ حارة المدرسة من شارع المحجر بحى الخليفة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع العقار.
وتبين أن العقار مكون من أرضى و٣ طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية، وصادر له قرارات إزالة للدورين الثانى والثالث رفض السكان تنفيذها وتم عمل محاضر عدم تنفيذ ضد المخالفين، وأسفر الانهيار عن مصابين اثنين وحالة وفاة.
وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار الذى حدث به الانهيار الجزئى لبيان مدى تأثرها.
وشدد محافظ القاهرة على رئيس حى الخليفة بعمل الصلبات اللازمة للعقار لتأمين المارة والعقارات المجاورة وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.
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