دعم الصناعات.. تفاصيل تفقد وزيرَي الإنتاج الحربي والإسكان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

كتب- محمد سامي:

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك"، يرافقهما عدد من القيادات وممثلي الوزارتَين.

جاء ذلك بمنطقة أبو زعبل بإعادة التمركز داخل شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) بطريق (القاهرة- بلبيس).

وقام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالترحيب الضيوف، وتم عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك" والتي تأسست عام 2018 بالتعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية؛ بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية داخل جمهورية مصر العربية مع زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًّا داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بالشركة، لافتًا إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعد إحدى أهم ركائز الاستقرار، ويمثل نهجًا استراتيجيًّا للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح محمد صلاح أننا "ننتج من خلال مصنع المصاعد الكهربائية مصاعد آمنة بكفاءة عالية تحقق المزيد من الراحة والرفاهية للمواطنين؛ خصوصًا في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر"، والمصنع يقوم بإنتاج المصاعد بأنواعها المختلفة؛ سواء للمباني السكنية أو المصانع أو المستشفيات، مضيفًا أن شركة "مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية" تقوم بتطبيق الكود الأوروبي في عمليات التصنيع بمصنعها، والشركة حاصلة على العديد من شهادات الجودة؛ مثل الأيزو 9001 لعام 2015 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب وتوزيع المصاعد الكهربائية وشهادة TUV.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي إيمان الوزارة الكامل بأهمية الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي؛ لا سيما شركات الدول العربية الشقيقة، ومنها شركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية، والذي يأتي التعاون معها انعكاسًا لعمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر والسعودية والتطور النوعي الكبير الذي تشهده العلاقة بين البلدَين خلال السنوات الأخيرة في عدة قطاعات رئيسية.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد ضرورة دعم الصناعات المصرية، وتعظيم المكون المحلي للوصول إلى التصنيع الكامل للمتنجات، وتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالصناعات المختلفة، التي تحتاج إليها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعاتها التنموية، ووضع خطط لتصنيع قطع الغيار محليًّا، وتوفير فرق عمل للصيانة المتخصصة، مؤكدًا أن الدولة تدعم شركات القطاع الخاص، وتقدم لها التسهيلات اللازمة، لدعم الصناعات الوطنية، وتوفير فرص العمل.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة في إنتاج مختلف احتياجات قطاع التشييد والبناء؛ خصوصًا في ظل النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أن السوق المصرية قادرة على استيعاب حجم الإنتاج لمختلف المكونات الداخلة في قطاع التشييد والبناء، وموقع مصر يؤهلها لتصدير تلك المنتجات إلى السوقَين العربية والإفريقية، وتوفير احتياجات المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية العاملة في الدول العربية والإفريقية.

وأكد الجزار أهمية إنشاء مركز بحثي للعمل على التطوير المستمر لمختلف الصناعات والمكونات الداخلة في قطاع التشييد والبناء، ومواكبة أحدث التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، للوصول إلى منتجات عالية الجودة، تكون قادرة على المنافسة في السوق المحلية، والأسواق العربية والإفريقية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار، وخدمة ما بعد توفير وتركيب المنتجات.

وأعرب المهندس ثامر الريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة، عن سعادته بنجاح التعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال إنتاج وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية بمختلف أنواعها؛ بالاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي وبالاستفادة من خبرات الأطقم الفنية المتخصصة في هذا المجال، وأوضح أن القائمين على شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية "إيجيك" يتطلعون إلى تصدير منتجات الشركة من المصاعد الكهربائية للخارج؛ خصوصًا بالأسواق العربية والإفريقية، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المصاعد المنتجة بمصنع "إيجيك" تبلغ 40%، ويتم العمل على رفع هذه النسبة لتصل إلى 60%.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصنع المصاعد الكهربائية بشركة "إيجيك" يقوم بإنتاج مكونات المصاعد الكهربائية (الكابينة بمشتملاتها من أرضية وسقف وأجناب، الشاسيهات الخاصة بكادر التقل وقاعدة الماكينة، صلب الزهر الخاص بوزن الكابينة، الكوابيل الخاصة بدلائل الحركة والأبواب، حلوق الأبواب والضلف، تجميع وحدة الكنترول، لوحة المفاتيح، الضفائر الكهربائية بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، وكذا صندوق التروس).

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي بالجولة التفقدية من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس مدحت شكري رئيس مجلس إدارة شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، والمهندس عزت عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، ومحمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر التفقد كل من المهندس عبد المجيد آل الشيخ

الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة، وحسام حسن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية.