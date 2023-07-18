جنون ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تصدر توقعاتها وتعلن موعد الذروة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء هو ذروة ارتفاعات الحرارة والتي ترتفع عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل إلى 3 درجات.

وأضافت أن الموجة شديدة الحرارة التي نتعرض لها منذ الخميس الماضي مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث نتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حبس درجات الحرارة، بجانب منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع نسبة الرطوبة في الجو، مما يتسبب بمزيد من الإحساس بالحرارة الشديدة.

وأكدت أن الحرارة على القاهرة تصل لـ 38 درجة وتكون المحسوسة 41 درجة، بينما تصل على المناطق الجنوبية لـ 44 و45 درجة.

وتابعت: مع نهاية الأسبوع تكون الحرارة 36 درجة على القاهرة الكبرى، وتظل على هذا النحو حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأكدت أن أعلى درجة حرارة على مصر خلال الفترة الحالية تصل لـ 45 درجة على جنوب الصعيد.

يُتوقّع أن تتخطى درجات الحرارة مستويات قياسية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية الاثنين وأن يتسبب ذلك بحرائق غابات، في تجلٍّ جديد لظاهرة التغيّر المناخي.

وأصدرت دول في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية تحذيرات صحية وأجرت عمليات إجلاء للسكان.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن أوروبا قد تسجّل هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة فيها على الإطلاق تحديدًا في جزيرتَي صقلية وسردينيا الإيطاليتَين حيث من المتوقّع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية.

وقالت البرازيلية ليلو دا كوستا روزا (48 عامًا) خلال زيارتها روما الأحد "أعاني حقًا بسبب الحرارة. اشتريت مروحة صغيرة ومظلّة وزجاجات مياه".

في الفاتيكان، احتشد 15 ألف شخص الأحد رغم ارتفاع الحرارة في ساحة القديس بطرس للمشاركة في صلاة التبشير الملائكي التي تلاها البابا فرنسيس، مستخدمين مظلّات ومراوح.

في الولايات المتحدة، توّقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) أن تبلغ موجة الحر "واسعة النطاق وشديدة الوطأة" ذروتها في الولايات الجنوبية والغربية، وتأثر أكثر من 80 مليون شخص بتحذيرات الحرّ الشديد أو التحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة الأحد.

في أوروبا، حيث يزداد الاحتباس الحراري بنسبة تبلغ ضعف المعدل العالمي وفقًا لخبراء، نبّهت السلطات الإيطاليين إلى ضرورة الاستعداد "لأشدّ موجة حر في الصيف وأيضًا واحدة من أشدّ موجات الحرّ على الإطلاق".

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