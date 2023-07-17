"الموجة مكملة".. الأرصاد تحذر من استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمرتفع جوي في الطبقات العليا ومن أهم ظواهره حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض وهذا السبب باحساسنا بدرجة الحرارة المرتفعة مع زيادة فترات سطوع الشمس بالإضافة لمنخفض الهند الموسمي مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.
وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات" على قناة "النهار"، اليوم الإثنين، إن اليوم وغدًا ذروة الارتفاعات والعظمى على القاهرة وصلت إلى 38 درجة لكن على مدار الأسبوع مكملين في الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع القادم لكنها ستكون أقل حدة من اليوم وغدا مع نهاية الأسبوع ستكون درجة الحرارة 36 درجة لكن احساسنا سيظل شديد الحرارة رطب.
وأوضحت أن "الموجة مطولة"، متعودين في فصل الصيف إن الموجة الحارة تنكسر بعد 3 أو 4 أيام، ولكن هذه الموجة مكملة معانا على الأقل لمنتصف الأسبوع المقبل، الموجة تشمل أغلب البلاد العربية، ولكن قيم درجات الحرارة في مصر أقل بسبب مرور الكتل على والهوائية على البحر المتوسط، ما يقلل من درجة حرارتها.
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