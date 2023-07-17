درجات الحرارة.. لماذا نشعر بحرارة أعلى في مناطق الرطوبة المرتفعة؟

كتب- محمد نصار:



كشفت هيئة الأرصاد الجوية سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة في المناطق ذات الرطوبة المرتفعة.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الاثنين، إنه كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل في تبريد جسم الإنسان.

وعندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة يقوم بالتعرق الذي يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبعا ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه.

ومع مزيد من العرق وارتفاع نسب الرطوبة يجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجة، ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنزل يمكن أن يصل الجسم إلى حالة الجفاف.

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لمنخفض الهند الموسمي والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوية، فهو عبارة عن كتل هوائية حارة تمر عبر البحر المتوسط فتفقد جزء كبير من حرارتها لكنها تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء والذي يساعد على ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضاف شاهين لمصراوي اليوم، أنه يوجد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع الحرارة.