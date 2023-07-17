مطلة على النيل.. مصدر يكشف آخر تطورات طرح 7 أصول حكومية على المستثمرين

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر حكومي مطلع آخر تطورات طرح مجموعة من الأصول المملوكة للدولة والمطلة على النيل في القاهرة والجيزة على المستثمرين.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الاثنين، إن الجهات المختصة تتلقى في الوقت الحالي العروض المقدمة من المستثمرين والخاصة بكل أصل من الأصول المستهدف طرحها.

وأضاف المصدر، أنه عقب الانتهاء من تلقي العروض سيتم دراستها والمفاضلة بينها من أجل اختيار أفضل وأنسب العروض حسب طبيعة كل منها.

وتابع المصدر أنه سيتم إعلان النتائج الكاملة الخاصة بهذه الأصول بعد الانتهاء منها ومخططات استغلال كل منها.

وتعتزم الحكومة طرح مجموعة من الأصول المملوكة للدولة تشمل مقار وزارات مطلة على النيل وفي وسط القاهرة على المستثمرين، بعد أن أصبحت هذه المقار خالية نتيجة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل هذه الأصول المطلة على النيل ما يلي، بحسب ما نشره مصراوي في وقت سابق:

1- مبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل.

2- مبنى وزارة الري المطل على النيل.

3- مبنى وزارة الثقافة المطل على النيل.

4- مبنى وزارة السياحة والآثار المطل على النيل.

5- موقع المطابع الأميرية.

6- مبنى وزارة الداخلية بوسط البلد.

7- مبنى وزارة العدل بوسط البلد.

ويشمل الاستثمار المستهدف لاستغلال هذه الأصول جميع أنواع الاستثمار من خلال الطرح وتقييم العروض المقدمة من المستثمرين.