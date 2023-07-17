تنسيق الجامعات.. كواليس المقابلة الشخصية لاختبار قدرات التربية الموسيقية (غناء حر و8 نماذج لحن)​

كتب- عمر كامل:

تتيح وزارة التعليم العالي الفرصة أمام طلاب الثانوية العامة الحكومية المصرية 2023 تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg حتى الخميس 27/7/2023.

وبحسب دليل اختبارات القدرات فإن اختبارات القدرات لكليات التربية الموسيقية عبارة عن مقابلة شخصية من 100 درجة تنقسم إلى 3 اختبارات الأول الغناء الحر النطق الصحيح من 20 درجة والثاني الجانب اللحني يؤدي الطالب أو الطالبة 4 نماذج لحنية من 50 درجة والثالث الجانب الإيقاعي أداء 4 نماذج إيقاعية من 30 درجة، ويكون متوسط زمن الاختبار للطالب الواحد 15 دقيقة تقريبًا.

وتحدد اللجنة العليا للتنسيق عدد من الضوابط والقواعد المعمول بها أثناء المقابلة الشخصية أبرزها ضرورة أن يكون أحد أعضاء لجنة الاختبار عضو هيئة تدريس تخصص تدريب سمع صولفيج وتجرى الاختبارات في قاعات لا تقل مساحتها عن 6 متر وتكون جيدة التهوية مع توفير المراوح الكهربية لتجديد النهوية ويكون الطالب الممتحن على بعد متاسب لا يقل عن 2 متر من أعضاء لجنة الاختبار وإذا تعذر على الطالب ترديد النغمات المسموعة من البيانو يجوز أن يؤديها الممتحن بصوته ويطلب من الطالب محاكاته.

وأكد اللجنة العليا للتنسيق أنه في حالة عدم استيفاء المتقدم للمعايير الأساسية يعتبر غير لائق ويجب على اللجنة توضيح السبب بالتفصيل والتوقيع عليه مع وجوب استكمال الطالب لباقي بنود الاختبار الموسيقي الغناء الحر والجانبين اللحني والإيقاعي.

ولحصول الطالب على درجة لائق ونجاحه في اختبار القدرات عليه أن يحصل على 60% كحد أدنى من إجمالي مجموع درجات الامتحان.

وتقتصر المرحلة الحالية على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية- الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية، والمدارس الفنية الصناعية نظام (5 - 3) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول، وذلك بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.