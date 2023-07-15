

كتب- مصراوي:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 8حتى 14 يوليو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قرار بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة السويدي للتكنولوجيا"، يكون مقرها بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، جنوب مدينة المعرفة، حيث نص مشروع القرار على أن تضم الجامعة 3 كليات، هي التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي، والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، حيث تتمثل أهمية إنشاء وتشغيل مركز التدريب الإقليمي في دعم أنشطة التعاون الفني للاتحاد البريدي العالمي، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الموارد البشرية للعاملين بالمؤسسات البريدية بالبلدان الأعضاء، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة ضبط وتدقيق إحداثيات مدينة النوبارية الجديدة، بمحافظة البحيرة، وفق البيانات الواردة من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ونص مشروع القرار على أن تعدل المساحة السابق تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مدينة النوبارية الجديدة، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٧٥ لسنة ١٩٨٦، لتصبح 1818.28 فدان، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية، وتهدف إلى إقامة نظام وطني مستدام لنظم الغذاء والتغذية من أجل الوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام 2030، من خلال التنسيق بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، مع الاستعانة بخبرات الجهات غير الحكومية والمنظمات الدولية ذات الصلة، لوضع استراتيجيات وخطط عمل غذائية تلتزم بها الجهات المعنية على مستوى الدولة.

يأتي هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 2015، بشأن قواعد وإجراءات صرف مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وتضمن التعديل اضافة عدد من الفئات ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، فيما تمت الموافقة على التعاقد مع شركتي "سيمنس" و"لايف كير تكنولوجي"، على توريد الأجهزة الطبية ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنشاء مركز الدكتور مجدى يعقوب (مصر/ رواندا)، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء زيادة مدة التعاقد المبرم مع شركة زهرة جنوب سيناء، لتشغيل ورفع كفاءة مصنع فرز وتدوير السماد العضوي بمنطقة الخناصير بمدينة شرم الشيخ، وتشغيل مدفن المخلفات، المخصص للشركة وقت توقيع العقد، لنواتج المعالجة غير القابلة للتدوير، وذلك لمدة 5 سنوات إضافية، ليكون إجمالي مدة التعاقد 15 سنة، بالإضافة إلى قرار بأن يكون الخميس 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، فضلاً عن قرار بأن يكون الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج، بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمشرف على مركز تحديث الصناعة، فضلاً عن اجتماع لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار بشأن حل مشكلات تحصيل مقابل التحسين على العقارات، واستجابة لعدد من الشكاوى الواردة بهذا الشأن، وذلك بحضور وزراء العدل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والملفات مثل مشروعات تطوير الخدمات بواحة سيوة، ومحاور وأهداف النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين في الخارج"، وكذلك اجتماع لاستعراض الرؤية المقترحة لتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء الفريق المختص بإعداد الرؤية، حيث أكد أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المنطقة يعد جزءاً من خطتها لإعادة تأهيل كافة المقاصد التاريخية والتراثية، مشدداً على الحرص على أن يحافظ مخطط التطوير على الطابع المميز لتراث هذه المنطقة.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته، وذلك بحضور وزيري المالية، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، بجانب اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، حيث تمت الموافقة على 4 مشروعات مشاركة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، والمالية، والإسكان، والنقل، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع مع الأمين العام لمنظمة "مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناطقة بالفرنسية - الكنفجيس"، والوفد المرافق لها، حيث تطرق إلى دعم مصر لمنظمة "الكنفجيس" في تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات التي تخطط لها لصالح الشباب في المستقبل، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، وعدد من مسئولي الوزارة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بمتابعة حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر يونيو من عام 2023، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده مدير المنظومة، كما شهد من أمام مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اصطفاف 20 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وذلك لتخدم محافظتي الإسكندرية ومطروح، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن متابعة حصاد الجهود المبذولة من قِبل "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات"، خلال النصف الأول من عام 2023 الحالي، وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، في حين قام بزيارة إلى واحة سيوة وتعد هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة بهدف متابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، وذلك برفقة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، ومحافظ مطروح، ومدير إدارة المهندسين العسكريين، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين، فيما تفقد ومرافقوه، جانباً من أعمال التنسيق الحضاري بميادين السوق، وكذا أعمال الترميم بالواحة القديمة، وذلك خلال جولته بواحة سيوة، حيث أكد على أهمية الأعمال المنفذة ضمن هذا المشروع، واهتمام الحكومة باستكماله سريعاً، لكونه يسهم في تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة، وإعادة إحياء الطابع البيئي والحضاري لها.

وتضمنت الأنشطة أيضاً، كما ذكر التقرير، الاستماع بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأولمبية إلى شرح من محافظ مطروح، حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام وسيوة على نحو خاص، وذلك في أثناء زيارته لواحة سيوة، فضلاً عن الاستماع إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال تواجده بالقرية الأولمبية بسيوة، استكمل خلاله استعراض تفاصيل الاعمال بمشروع تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة بمرحلتيه، فيما تفقد أحد المنتجعات السياحية البيئية الشهيرة بواحة سيوة، في إطار دعم قطاع السياحة ومقوماتها بالواحة، حيث تجول في منتجع جعفر البيئي المصمم بطراز سيوي مميز، ويطبق كافة الاشتراطات البيئية العالمية، ويزوره العديد من الشخصيات البارزة من أنحاء العالم، بينهم ملوك وزعماء دول، وكذلك تفقد ومرافقوه مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، والذى يتكون من محطة معالجة بطاقة ١٨ ألف م٣/ اليوم، و١٣ محطة رفع، بينها محطتا رفع رئيسية، و١١ محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول ١٠٠ كم، وخطوط طرد بطول ١٧ كم، كما تفقد قسم تراخيص مرور سيوة، ضمن جدول أعمال زيارته التي بدأها للواحة الواقعة غرب مصر لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بها، حيث أجرى حوارًا مع المواطنين حول مستوى الخدمات المقدمة لهم عبر وحدة المرور الجديدة، إلى جانب التعقيب في ختام الفعاليات بالقرية الأولمبية بسيوة، حيث أعرب عن سعادته بتواجده اليوم وسط أهل سيوة ومطروح، ونقل إلى الأهالي تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية، ونقل لهم تمنياته بدوام التقدم والرقى لمحافظة مطروح وواحة سيوة على الأخص، فيما شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن التعاون في مجال رفع القدرات والإدارة الاستراتيجية ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئة عن طريق المراكز التكنولوجية المتنقلة.

واستكمالاً لأنشطة رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، وفقاً للتقرير عقد سيادته مؤتمر اًصحفياً موسعاً لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث أعلن أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، وذلك بحضور وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى التعقيب على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمي لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بجانب إلقاء كلمة خلال الاجتماع الافتراضي للجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بالتغير المناخي، من أجل التحضير للقمة الأفريقية للمناخ، المقرر عقدها في العاصمة الكينية نيروبي ٤-٦ سبتمبر المقبل، حيث أكد أهمية القمة التي ستمثل فرصة لتأكيد أولويات واهتمامات وشواغل القارة الأفريقية تجاه قضية المناخ.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، ذكر التقرير لقاءه مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، بالإضافة إلى لقاء مع عدد من كبار المشايخ والعواقل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمطروح، وذلك بمقر القرية الأولمبية، في إطار زيارته لواحة سيوة، حيث تم استقباله لدى وصوله المقر، مع عدد من أطفال سيوة، وقدم له باقة ورد وتمور ترحيباً بقدومه، وقاموا بأداء أغنيات من الفلكلور الشعبي، بجانب لقاء مع مسئولي شركة "بلاك روك" العالمية، إحدى كبريات شركات إدارة الأصول حول العالم؛ لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصرية، وذلك بحضور العضو المنتدب بشركة "بلاك روك"، ومديرة الصناديق بقطاع الأسواق الناشئة في الشركة، والرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس المالية، فضلاً عن عقد لقاء مع محافظ جنوب سيناء لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات والتي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.