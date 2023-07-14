خريطة حرارية باللون الأحمر.. تحذير من درجات الحرارة الأحد المقبل

كتب- محمد نصار:

نشرت هيئة الأرصاد الجوية خريطة ظهرت باللون الأحمر القاتم وذلك في إشارة لارتفاعات درجات الحرارة غير المسبوقة التي تتعرض لها المنطقة حاليا.

وقالت الأرصاد، عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الجمعة، إن ارتفاعا في درجات الحرارة تشهده معظم أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة لتصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 38 درجة وعلى جنوب الصعيد لـ45 درجة وعلى السواحل الشمالية لـ34 درجة يوم الأحد القادم 16 يوليو.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه يزداد الإحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.

وتابعت أن من المعتاد أن لا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة بسبب تأثير الكتلة الهوائية ومرورها على مسطح البحر المتوسط حيث تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيا لتتراوح ما بين 36 و38 وهكذا تكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.