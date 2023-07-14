نشاط رياح واستمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام

ختام الموسم الأول من مبادرة "طبلية مصر" بالمتحف القومي للحضارة المصرية



كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة من الجمعة 14 يوليو إلى الأربعاء 19 يوليو.

وتوقعت الأرصاد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

الجمعة 14 يوليو والسبت 15 يوليو

شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

من الأحد 16 يوليو إلى الأربعاء 19 يوليو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.