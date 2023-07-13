بالأسماء.. تغييرات جديدة في قيادات وزارة السياحة والآثار

كتب- محمد شاكر:

أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة لدفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وتولى أحمد عبيد، وظيفة مساعد الوزير لشئون الديوان بطريق الندب الكلي لمدة عام بجانب تكليفه للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم للوزارة لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانونا أيهما أقرب.

وشغلت يمنى البحار وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير بطريق الندب الكلي لمدة عام.

وشغل المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للاتصال المؤسسي بطريق التعاقد لمدة عام، إلى جانب القيام بوظيفة المُتحدث الرسمي باسم الوزارة.

وتم إضافة مهام الإِشراف العام على الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة إلى المهام المُكلف بها إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومهام الإشراف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى المهام المُكلف بها الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي.

وتضمن القرار تعيين أحمد عبيد مساعدا للوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة الربط بين وظائف التخطيط الاستراتيجي لشئون مكتب الوزير والهياكل التنظيمية والمؤسسية للوزارة وهيئاتها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وضمان استمرارية البرامج والمشروعات ومتابعتها تحت إشراف الوزير، وبناء عليه سيقوم أحمد عبيد بالإشراف على الإدارات العامة لكل من نظم المعلومات والتحول الرقمي، والشئون المالية والإدارية، والموارد البشرية، والشئون القانونية، والأمن، والمراجعة الداخلية والحوكمة.

كما يستهدف قرار تعيين يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، مباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشؤون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة رئيس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.

أما المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي، سيسند له مباشرة العديد من المهام من بينها تحقيق التواصل الفعال بين الهيئات التابعة للوزارة والقطاعات المختلفة بها لضمان أعلى مستوى من كفاءة الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق التواصل المؤسسي الفعال بين الوزارة والجهات الخارجية، والمساعدة على تحقيق بعض الأهداف والاختصاصات الأصيلة للوزارة ومن بينها تعميق ورفع السياحي والأثري لدى المواطنين.

كما سيتولى في هذا الإطار الإشراف على الإدارات العامة لكل من المكتب الفني للوزير، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والقيام بوظيفة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والتنسيق بين كل هيئات وفرق عمل الوزارة في ملف التوعية السياحية وتنشيط وتنمية السياحة الداخلية، ووضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين، وتعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم، والإِشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالوعي السياحي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والإشراف على إنتاج المحتويات اللازمة لتنشيط السياحة الداخلية.