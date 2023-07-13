وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر بالقاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر، الفاصل بين منطقتي أرابيلا والدبلوماسيين، حيث جار تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة.

رافق الوزير، المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بشارع جمال عبد الناصر، لتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها، واستمع لشرح من رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن الموقف التنفيذي للأعمال، والذي أوضح أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أول ممشى رياضي، وتراك للدراجات بالمدينة بطول 3 كم في اتجاهين، وبعرض 7 أمتار، ومزود بمظلات حديثة "برجولات" يتم تنفيذها باستخدام مواد مستدامة، سهلة الفك والتركيب، لتتحمل العوامل الجوية، إضافة إلى زراعة أشجار من نوع "البونسيانا" على طول الممشى لحماية مرتاديه من أشعة الشمس والعوامل الجوية المختلفة، كما تم تزويد الممشى بأماكن جلوس، وتم مد شبكة إنارة لكامل الممشى.​