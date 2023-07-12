بتكلفة 42 مليون جنيه.. طلب برلماني بسرعة إنهاء الصرف الصحي بقرى أبو حماد بالشرقية

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء أعمال وتسليم مشروع الصرف بعدد من قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية .

وقال سويلم، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد حمودة، أوصت خلال مناقشة طلب إحاطة بسرعة الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي العباسة الكبرى وكفر أبو نجم، وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءة محطة التل الكبير؛ لتستوعب صرف القريتَين بتكلفة 25 مليون جنيه بناء على توجيهات وزير الإسكان إثر طلب إحاطة سابق .

وأفاد مسؤولو الشركة القابضة لمياه الشرب، في ردهم على طلب الإحاطة، أن الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع انتهت من الأعمال الكهروميكانيكية بالمحطة، وكذلك الانتهاء من أعمال خط الطرد بطول 8100م، فضلًا عن الأعمال المدنية بمحطة الرفع، وتم تسليم الأعمال بالشبكة والخطوط الرئيسية والفرعية لشركة مياه الشرب والصرف بالشرقية بطول 4500م.

وأكدت وزارة الإسكان أنه جار إنهاء 6000م طولي من قيمة الأعمال المنفذة خلال شهرَي مايو ويونيو؛ حيث تبلغ قيمة المشروع حتى الآن 42 مليون جنيه، على أن يتم التشغيل التجريبي قريبًا.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في رده على طلب الإحاطة بأنه أصدر تعليمات بقيام شركة مياه الشرب والصرف بالشرقية بالإشراف على التوصيلات المنزلية وتقسيط التكلفة على 5 سنوات؛ تسهيلًا على الأهالي الذين عانوا كثيرًا لتحقيق حلم العمر بالصرف الصحي .

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف أنها ستكون مسؤولة تمامًا عن صيانة التوصيلات المنزلية والخارجية بصفة مستمرة، مؤكدةً أن سبب تأخير التشغيل يعود إلى أن الأهالي لم يتقدموا بطلبات لتنفيذ

الشركة التوصيلات المنزلية، ووعد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، في حالة موافقة الأهالي على توصيل التوصيلات المنزلية بأنه سيتم خلال شهر إنهاء المشروع.