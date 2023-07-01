ارتفاع الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 4 أيام

"الزراعة في أسبوع".. الإفراج عن 201 ألف طن ذرة وصويا وتوفير اللحوم

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا على معظم المناطق، لكن تظل نسب الرطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة بمعدل يصل لـ3 درجات.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، أنه بداية من يوم الاثنين المقبل يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لافتة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت: من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة اليوم وترتفع منتصف الأسبوع لـ36 و37 درجة، كما تصل على المناطق الجنوبية لـ43 درجة.

وأوضحت أن الطقس خلال فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بينما يكون طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد والصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار خاصة عند زيادة سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن الأجواء خلال فترة الليل معتدلة تماما خاصة مع وجود نشاط نسبي في الرياح، والتي تؤدي إلى تقليل الشعور بنسب الرطوبة.

وأكدت أن من أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتتلاشى هذه الشبورة بمجرد سطوع أشعة الشمس.