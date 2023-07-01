حرارة شديدة وتحذير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

"الزراعة في أسبوع".. الإفراج عن 201 ألف طن ذرة وصويا وتوفير اللحوم

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الـ 6 أيام المقبلة، اعتبارا من اليوم السبت 1 يوليو وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 6 يوليو.

قالت هيئة الأرصاد، في بيان، إنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع المناطق.

وحذرت الأرصاد من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

وأكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس من السبت إلى الاثنين، على وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت أيضا إلى وجود نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

الطقس من الثلاثاء إلى الخميس:

يوجد نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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