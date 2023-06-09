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BBC

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية.. وفرص سقوط أمطار على هذه المناطق

08:25 م الجمعة 09 يونيو 2023
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن هناك تحسن كامل في الأحوال الجوية علي شمال البلاد (السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد).

وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وتبقى المدن المطلة على البحر الأحمر وجنوب الصعيد متأثرة بالرمال والغبار كما تبقى فرصة سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء".

وأوضحت أنه بداية من الغد يشمل التحسن الكامل جميع أنحاء البلاد وتبقى الأجواء حارة نهارًا معتدلة ليلا.

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