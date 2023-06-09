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هل يستمر الطقس السيء حتى السبت؟.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة

05:39 م الجمعة 09 يونيو 2023
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كتب- إسلام لطفي:
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ السبت، حيث تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر.
وأضافت أن الطقس نهارًا سيكون حارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسيكون معتدل الحرارة على الأنحاء كافة خلال فترة الليل.

وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة والصغرى 22، والوجه البحري 34 و22 وجنوب الصعيد 42 و28 وشمال الصعيد 35 و24.
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الطقس درجات الحرارة الأرصاد الظواهر الجوية

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هل يستمر الطقس السيء حتى السبت؟..الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة