طقس الساعات المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

بالصور.. إقبال كبير على جناح هيئة الكتاب في معرض الرباط

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس على مدار الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناه وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: