إعلان

BBC

طقس الساعات المقبلة.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

10:56 ص الجمعة 09 يونيو 2023
  • عرض 7 صورة
    طقس حار وأتربة (9)
  • عرض 7 صورة
    طقس حار وأتربة (1)
  • عرض 7 صورة
    طقس حار وأتربة (3)_1
  • عرض 7 صورة
    طقس حار وأتربة (4)
  • عرض 7 صورة
    طقس حار وأتربة (4)_1
  • عرض 7 صورة
    طقس حار وأتربة (5)
  • عرض 7 صورة
    طقس حار وأتربة (7)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس على مدار الساعات المقبلة اليوم الجمعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناه وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

352788797_631279042364000_693773148010574373_n

سوق مصراوى

طقس حار الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس سقوط الأمطار السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

بعد هجوم سمكة القرش.. "الاستعلامات" تكشف خطة حماية الشواطئ بالغردقة
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market