اكتشاف بئر أثري في مقابر السيدة عائشة.. والآثار تشكل لجنة

كتب- محمد شاكر:

أكد الدكتور أبو بكر عبدالله، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، في تصريحات خاصة لمصراوي، اكتشاف بقايا حجرية تحت الأرض، أثناء متابعة الأعمال الجارية بتطوير ميدان السيدة عائشة.

وقال عبدالله: إنه أثناء متابعة الأعمال الجارية بتطوير ميدان السيدة عائشة، ظهرت بقايا حجرية تحت الأرض وعلى الفور تم تشكيل لجنة من منطقة آثار شرق القاهرة قامت بالمعاينة لموقع الحفر وتبين من المعاينة المبدئية اكتشاف بئر مياه وأكتاف عقد مشيد من الحجر.

وأضاف عبدالله: يجري حاليا دراسة طبيعة البناء تحت الأرض وتحديد كونه صهريج مياه ، أو بئر مياه أو ساقيه لرفع المياه، كما أن الفريق البحثي المكلف من قبل المجلس الأعلى للاثار يقوم حاليا بأعمال الرفع المساحي والرجوع للمصادر التاريخية لتحديد هوية البناء وتاريخ إنشاؤه وكيفية التعامل مع الموقف الحالي من حيث التدخل للصلب والترميم والتوثيق.

وحول إمكانية تسجيل أماكن في مقابر السيدة عائشة إن انطبقت عليها مواصفات التسجيل الأثري: قال عبدالله: إن تسجيل الآثار يخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣م وتعديلاته وتتم عملية التسجيل بمراحل حددها القانون.

وتابع: فى حالة أن يكون المبني يرقى إلى التسجيل فى عداد الآثار يتم مراجعته هندسيا وإنشائيا ثم مراجعته قانونا هل يخضع للمادة الأولى من القانون أو المادة الثانية وفقا لاشتراطات القانون فى هذا الشأن، وفي حالة ان المبني ينطبق عليه اشتراطات التسجيل يتم السير فى إجراءات تسجيله فورا للحفاظ عليه.​