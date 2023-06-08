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أول تعليق من جمال شعبان على وجود خطأ طبي في وفاة وزير الصحة الأسبق

11:46 م الخميس 08 يونيو 2023
أول تعليق من جمال شعبان على وجود خطأ طبي في وفاة وزير الصحة الأسبق

الدكتور جمال شعبان

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كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، على وجود خطأ طبي تسبب وفاة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق خلال إجراءه عملية قطسرة في القلب.

وقال "شعبان"، في بث مباشر على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": إن الحديث عن وجود خطأ طبي أو إهمال خلال إجراء عملية قلب لوزير الصحة السابق، غير صحيح على الإطلاق، ولكنه قدر الله لأن أكبر الأطباء هو من أجرى له العملية.

وتابع: "لابد أن نرضى بتصاريف القدر ولا بد أن نعلم جيدا أن الموت حق وأن الأمر كله بيد الله ونأخذ بالأسباب فقط، ودايما بقول الناس اللي بتكشف عندي توكل على الله".

وتوفي الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، الإثنين الماضي، عن عمر يناهز 67 سنة، إثر أزمة قلبية، بأحد المستشفيات الخاصة، وشيعت جنازته عصر الثلاثاء الماضي.

يذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، عمل أستاذا لطب وجراحة العظام بطب عين شمس، وعميدا لكلية طب عين شمس.

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