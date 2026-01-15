إعلان

بدرجة وزير.. تجديد الثقة لـ"د. هشام ستيت" رئيسًا لهيئة الشراء الموحد

كتب : أحمد جمعة

11:33 ص 15/01/2026 تعديل في 11:42 ص

الدكتور هشام ستيت

كشف مصدر بهيئة الشراء الموحد، لمصراوي، عن صدور قرار جمهوري بتجديد تعيين الدكتور هشام المتولي ستيت رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بدرجة وزير.

من هو الدكتور هشام ستيت؟

يشغل الدكتور هشام ستيت منصب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي منذ منتصف يناير 2025، بعدما شغل منصب نائب رئيس الهيئة منذ تأسيسها.

وتخرج الدكتور هشام ستيت في كلية الطب بجامعة عين شمس، وحصل بعدها على درجة الماجستير في لوجستيات التجارة الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقبل توليه منصبه بهيئة الشراء الموحد، شغل الدكتور هشام ستيت العديد من المناصب، أبرزها الرئيس التنفيذي لشركة الجمهورية للأدوية، خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2020.

